  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Теспротия
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на горы

Дома с видом на горы в периферийной единице Теспротия, Греция

Igoumenitsa Municipality
7
Filiates Municipality
3
Filiates Municipal Unit
3
4 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Lista, Греция
Дом 4 комнаты
Lista, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
Откройте для себя исключительный дом для продажи в живописном районе Листа, в муниципалитете…
$58,194
Коттедж 4 комнаты в Neochori, Греция
Коттедж 4 комнаты
Neochori, Греция
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из о…
$152,157
Коттедж 7 комнат в Plataria, Греция
Коттедж 7 комнат
Plataria, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
$760,786
Tut TravelTut Travel
Вилла 8 комнат в Sivota, Греция
Вилла 8 комнат
Sivota, Греция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из 3 спальных комна…
$2,72 млн
