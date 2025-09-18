Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в периферийной единице Теспротия, Греция

Вилла 1 комната в Sivota, Греция
Вилла 1 комната
Sivota, Греция
Число комнат 1
Площадь 390 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 390 кв.м в Эпире. Из окон открывается вид на море. У об…
$1,76 млн
Дом 4 комнаты в Lista, Греция
Дом 4 комнаты
Lista, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
Откройте для себя исключительный дом для продажи в живописном районе Листа, в муниципалитете…
$58,194
Вилла в Neochori, Греция
Вилла
Neochori, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из о…
$151,484
Вилла в Фильяте, Греция
Вилла
Фильяте, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Эпире. Цокольный этаж состоит из одной кладо…
$1,40 млн
Вилла в Plataria, Греция
Вилла
Plataria, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
$757,420
Вилла 17 комнат в Sivota, Греция
Вилла 17 комнат
Sivota, Греция
Число комнат 17
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла 300 кв.м. на холме с видом на море в Сивоте, Теспротия.Этот впечатляющий одн…
$2,33 млн
Вилла в Sivota, Греция
Вилла
Sivota, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из 3 спальных комна…
$2,72 млн
Вилла в Sivota, Греция
Вилла
Sivota, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 390 м²
Этаж 1/2
Продается 2-этажная вилла площадью 390 кв.м в Эпире. Из окон открывается вид на море. У об…
$1,76 млн
Коттедж 4 комнаты в Neochori, Греция
Коттедж 4 комнаты
Neochori, Греция
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из о…
$152,157
Коттедж 5 комнат в Фильяте, Греция
Коттедж 5 комнат
Фильяте, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Эпире. Цокольный этаж состоит из одной кладо…
$1,40 млн
Коттедж 7 комнат в Plataria, Греция
Коттедж 7 комнат
Plataria, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
$760,786
Вилла 8 комнат в Sivota, Греция
Вилла 8 комнат
Sivota, Греция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из 3 спальных комна…
$2,72 млн
