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Коттеджи с видом на горы в периферийной единице Теспротия, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 4 комнаты в Neochori, Греция
Коттедж 4 комнаты
Neochori, Греция
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из о…
$195,865
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Plataria, Греция
Коттедж 7 комнат
Plataria, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
$748,895
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в периферийной единице Теспротия, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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