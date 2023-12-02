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Коммерческая недвижимость в периферийная единица Теспротия, Греция

1 объект найдено
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings в Mesovouni, Греция
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings
Mesovouni, Греция
Комнаты 1
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Отель на продажу в Месовуни Теспротия. Недвижимость продается целиком или по отдельности. Кр…
€205,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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