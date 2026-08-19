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Жилье в периферийной единице Теспротия, Греция

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Igoumenitsa Municipality
8
10 объектов найдено
Коттедж 4 спальни в Plataria, Греция
Коттедж 4 спальни
Plataria, Греция
Количество спален 4
Площадь 340 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
$767,461
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Grekodom Development
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Дом в Plataria, Греция
Дом
Plataria, Греция
$167,914
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Международное агентство недвижимости Habita
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Коттедж 4 спальни в Paramythia, Греция
Коттедж 4 спальни
Paramythia, Греция
Количество спален 4
Площадь 80 м²
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из о…
$103,902
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Grekodom Development
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Вилла в Sivota, Греция
Вилла
Sivota, Греция
$689,025
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Международное агентство недвижимости Habita
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Коттедж 3 спальни в Фильяте, Греция
Коттедж 3 спальни
Фильяте, Греция
Количество спален 3
Площадь 330 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Эпире. Цокольный этаж состоит из одной кладо…
$741,524
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Grekodom Development
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Вилла в Sivota, Греция
Вилла
Sivota, Греция
Количество спален 7
Площадь 300 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из 3 спальных комна…
$2,74 млн
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Kastri, Греция
Вилла
Kastri, Греция
$341,617
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Skorpiona, Греция
Вилла
Skorpiona, Греция
$486,371
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Sivota, Греция
Вилла
Sivota, Греция
Площадь 390 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 390 кв.м в Эпире. Из окон открывается вид на море. У об…
$1,77 млн
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Grekodom Development
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Вилла 17 комнат в Sivota, Греция
Вилла 17 комнат
Sivota, Греция
Число комнат 17
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Luxury Villa 300 sq.m. on a Hill with Sea View in Sivota, Thesprotia. This impressive sin…
$2,33 млн
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Типы недвижимости в периферийной единице Теспротия

дома

Параметры недвижимости в периферийной единице Теспротия, Греция

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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