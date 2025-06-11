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Таунхаусы в Тасосе, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус в Тасос, Греция
Таунхаус
Тасос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 109 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус расп…
$358,562
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