Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Тасос
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Тасосе, Греция

виллы
5
1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Тасос, Греция
Вилла 4 комнаты
Тасос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж -1/2
Продается 2-этажная вилла площадью 114 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Цоколь…
$501,183
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти