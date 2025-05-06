Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Тасос
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Тасосе, Греция

2 объекта найдено
Дом 5 спален в Тасос, Греция
Дом 5 спален
Тасос, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Кодекс недвижимости: 11619 - Дом для продажи в Тасос Лименс за 300 000 евро. Этот 200 кв. Д…
$313,956
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Тасос, Греция
Дом 3 спальни
Тасос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Код собственности: 11408 - Maisonette Продажа в Thasos Limenas за 300 000 евро. Этот 157 кв.…
$341,120
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти