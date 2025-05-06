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Дома с гаражом в Тасосе, Греция

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Тасос, Греция
Дом 3 спальни
Тасос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Код собственности: 11408 - Maisonette Продажа в Thasos Limenas за 300 000 евро. Этот 157 кв.…
$341,120
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