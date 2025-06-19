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Коттеджи с видом на горы в Тасосе, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 6 комнат в Тасос, Греция
Коттедж 6 комнат
Тасос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спа…
$253,472
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Grekodom Development
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