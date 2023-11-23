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Коттеджи в Тасос, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Тасос, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Тасос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спа…
€220,000
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