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Инвестиционная недвижимость в Тасос, Греция

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Инвестиционная с гаражом, с хранение в Тасос, Греция
Инвестиционная с гаражом, с хранение
Тасос, Греция
Код недвижимости: 11143 - Здание для продажи в Тасос Лименас для € 285.000 Эксклюзив. Это 18…
€285,000
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Инвестиционная 15 спален с гаражом, с садом, с камином в Тасос, Греция
Инвестиционная 15 спален с гаражом, с садом, с камином
Тасос, Греция
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 4
Код недвижимости: 11040 - Здание для продажи в Тасос Лименас для € 680.000. Это 442 кв. Здан…
€550,000
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