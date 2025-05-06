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Квартиры с видом на море в Тасосе, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Тасос, Греция
Квартира 2 комнаты
Тасос, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 70 кв.м на острове Тасос. Квартира расположена на втором этаже и…
$176,426
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Grekodom Development
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