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Квартиры с садом в Тасосе, Греция

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2 объекта найдено
Квартира в Тасос, Греция
Квартира
Тасос, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Код собственности: 11746 - Квартира для продажи в Тасосе Лименасе за € 143.000. Это 38 кв. м…
$162,989
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Квартира 1 спальня в Тасос, Греция
Квартира 1 спальня
Тасос, Греция
Количество спален 1
Имущественный кодекс: 11741 - Квартира для продажи в Тасос Лименас за 174 000 евро. Это 50 к…
$199,936
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