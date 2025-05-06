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Квартиры с гаражом в Тасосе, Греция

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8 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Тасос, Греция
Квартира 1 спальня
Тасос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Код собственности: 11717 - Квартира для продажи в Тасосе Лименасе за 217 000 евро. Это 65 кв…
$246,781
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Квартира в Тасос, Греция
Квартира
Тасос, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Код собственности: 11746 - Квартира для продажи в Тасосе Лименасе за € 143.000. Это 38 кв. м…
$162,989
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Квартира 2 спальни в Тасос, Греция
Квартира 2 спальни
Тасос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Кодекс недвижимости: 11644 - Квартира для продажи в Тасос Лименс за 200 000 евро. Это 80 кв.…
$216,306
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Квартира 1 спальня в Тасос, Греция
Квартира 1 спальня
Тасос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Код собственности: 11747 - Квартира для продажи в Тасосе Лименасе за € 172.000. Это 50 кв. м…
$195,125
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Квартира 1 спальня в Тасос, Греция
Квартира 1 спальня
Тасос, Греция
Количество спален 1
Имущественный кодекс: 11741 - Квартира для продажи в Тасос Лименас за 174 000 евро. Это 50 к…
$199,936
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Квартира 2 спальни в Тасос, Греция
Квартира 2 спальни
Тасос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Кодекс недвижимости: 11604 - Квартира для продажи в Тасос Лименс за 180 000 евро. Это 92 кв.…
$188,373
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Квартира 1 спальня в Тасос, Греция
Квартира 1 спальня
Тасос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Код собственности: 11716 - Квартира для продажи в Тасосе Лименасе за €180 000. Это 50 кв. м.…
$204,703
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Квартира в Тасос, Греция
Квартира
Тасос, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Код собственности: 11714 - Квартира для продажи в Тасосе Лименасе за € 140 000. Это 39 кв. м…
$159,214
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