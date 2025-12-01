Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Тасос
  4. Жилая
  5. Особняк

Особняки в периферийной единице Тасос, Греция

Особняк 6 комнат в Скала Потамиас, Греция
Особняк 6 комнат
Скала Потамиас, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
$232
Частный продавец
Языки общения
English
Параметры недвижимости в периферийной единице Тасос, Греция

