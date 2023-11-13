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Коттеджи в Терпни, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 2 спальни с furnishings в Anthi, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Anthi, Греция
Комнаты 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Серресе. Коттедж состоит из 2 спальных комна…
€55,000
Realting.com
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