Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Temenos Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Temenos Municipal Unit, Греция

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 55 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на гор…
$265,756
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Temenos Municipal Unit, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти