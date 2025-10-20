Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Сирос
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на горы

Дома с видом на горы в периферийной единице Сирос, Греция

Municipality of Syros and Ermoupoli
7
3 объекта найдено
Коттедж 6 комнат в Кини, Греция
Коттедж 6 комнат
Кини, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из 5 сп…
$702,264
Оставить заявку
Коттедж 4 комнаты в Вари, Греция
Коттедж 4 комнаты
Вари, Греция
Число комнат 4
Площадь 141 м²
Количество этажей 3
Просторный дом с 3 спальнями и видом на море на продажу на острове Сирос. Этот красивый …
$368,689
Оставить заявку
Коттедж 7 комнат в Лигеро, Греция
Коттедж 7 комнат
Лигеро, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из одно…
$1,05 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в периферийной единице Сирос

виллы
коттеджи

Параметры недвижимости в периферийной единице Сирос, Греция

с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти