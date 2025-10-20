Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с садом в периферийной единице Сирос, Греция

Municipality of Syros and Ermoupoli
7
2 объекта найдено
Дом 4 спальни в Азолимнос ( Сирос ), Греция
Дом 4 спальни
Азолимнос ( Сирос ), Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Αυτή η εντυπωσιακή ανεξάρτητη βίλα 360 τ.μ. βρίσκεται στον μαγευτικό κόλπο του Αζολίμνου στη…
$855,529
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Дом 3 спальни в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 3 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Αυτή η εξαιρετική πολυτελής κατοικία, συνολικής επιφάνειας 280 τ.μ., βρίσκεται στον γραφικό …
$1,04 млн
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
