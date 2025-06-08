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Виллы в Sykies Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Вилла
Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
$96,755
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Параметры недвижимости в Sykies Municipal Unit, Греция

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