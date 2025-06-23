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Коттеджи в Sykies Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 6 комнат в Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
$97,932
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Sykies Municipal Unit, Греция

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