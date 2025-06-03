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Виллы в Styra Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Karystos Municipality, Греция
Вилла
Karystos Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
$1,08 млн
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Параметры недвижимости в Styra Municipal Unit, Греция

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