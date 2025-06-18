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Коттеджи с видом на море в Styra Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Karystos Municipality, Греция
Коттедж 5 комнат
Karystos Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
$1,09 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Styra Municipal Unit, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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