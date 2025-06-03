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Квартиры в Styra Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Неа Стира, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа Стира, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на втором этаже и …
$260,936
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Неа Стира, Греция
Квартира 2 спальни
Неа Стира, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на втором этаже и …
$285,007
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Параметры недвижимости в Styra Municipal Unit, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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