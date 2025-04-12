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Жильё в Stavroupoli Municipal Unit, Греция

1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Дафнон, Греция
Дом 2 комнаты
Дафнон, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Prefecture of Xanthi, Stavroupoli: Renovated stone Detached House of 128 sq.m. for sale. in …
$52,577
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Параметры недвижимости в Stavroupoli Municipal Unit, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов