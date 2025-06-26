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Виллы в Ставросе, Греция

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3 объекта найдено
Вилла в Ставрос, Греция
Вилла
Ставрос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывает…
$380,248
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Вилла в Stavros, Греция
Вилла
Stavros, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 465 м²
Этаж 1/1
Продается роскошная вилла 465 кв. с высоким стандартом качества строительства, расположенная…
$7,51 млн
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Вилла 1 комната в Stavros, Греция
Вилла 1 комната
Stavros, Греция
Число комнат 1
Площадь 465 м²
Количество этажей 1
Продается роскошная вилла 465 кв. с высоким стандартом качества строительства, расположенная…
$7,46 млн
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