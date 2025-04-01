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Коттеджи с видом на горы в Ставрос, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 1 комната в Ставрос, Греция
Коттедж 1 комната
Ставрос, Греция
Число комнат 1
Площадь 220 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывает…
$348,995
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Vrasna Beach, Греция
Коттедж 3 комнаты
Vrasna Beach, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Аспровальте. Коттедж состоит из 2 спальных ко…
$178,808
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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