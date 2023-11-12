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Коммерческая недвижимость в Ставрос, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings в Ставрос, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Ставрос, Греция
Комнаты 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается здание площадью 200 кв.м. с участком 200 кв.м. в Ставросе.Состоит из кафе-бара 75 …
€490,000
Realting.com
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