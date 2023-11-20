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Виллы в периферийная единица Спорады, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 10 спален в Скиатос, Греция
Вилла 10 спален
Скиатос, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 640 м²
Количество этажей 3
The Villa is situated on the island of Skiathos, Skiathos is located 255 kilometers from Ath…
€2,20 млн
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Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Achladias, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Achladias, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 640 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 640 кв.м в регионе Спорады. Первый этаж состоит из 4 спал…
€2,00 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Параметры недвижимости в периферийная единица Спорады, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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