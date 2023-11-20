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Земельные участки в периферийная единица Спорады, Греция

15 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии в Achladias, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Achladias, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 042 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4042 кв.м. в регионе Спорады. На территории с возможнос…
€270,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната в Neo Klima, Греция
Земельные участки 1 комната
Neo Klima, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12053 кв.м. в регионе Спорады. Предлагается на продажу …
Цена по запросу
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Myli, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Myli, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2180 кв.м. в регионе Спорады
€85,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Скиатос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Скиатос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2980 кв.м. в регионе Спорады. На территории строение, п…
€400,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Скиатос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Скиатос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 50.000 кв.м. на первой линий. От 50.000 кв.м., 30.000 к…
€5,00 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kalyvia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kalyvia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Участок расположен на острове Скиафос, на берегу моря. Имеет большую береговую линию, и такж…
€2,00 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Neo Klima, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Neo Klima, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8000 кв.м. в регионе Спорады. На территории земельный у…
€80,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Achladias, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Achladias, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Земельный участок расположен на острове Скятос
€5,00 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Скопелос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Скопелос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 6400 кв.м. в регионе Спорады. На территори…
€160,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Скопелос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Скопелос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3500 кв.м. в регионе Спорады. На территории строение, п…
€800,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Алонисос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Алонисос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2564 кв.м. в регионе Спорады. На территории подведена в…
€500,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Loutraki, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Loutraki, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. в регионе Спорады. На территории подведена в…
€180,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Скиатос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Скиатос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. в регионе Спорады. Имеет вид на море, на город
€400,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Loutraki, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Loutraki, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4420 кв.м. в регионе Спорады. На территори…
€165,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Mourtero, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Mourtero, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10271 кв.м. в регионе Спорады. На территории подведена …
€250,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
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