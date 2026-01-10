Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Греция
  3. периферийная единица Спорады
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в периферийной единице Спорады, Греция

Skopelos Municipality
8
Skiathos Municipality
4
Скопелос
4
Alonnisos Municipality
3
1 объект найдено
Вилла 7 комнат в Ахладиас, Греция
Вилла 7 комнат
Ахладиас, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 640 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 640 кв.м в регионе Спорады. Первый этаж состоит из 4 спал…
$2,34 млн
