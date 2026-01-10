Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в периферийной единице Спорады, Греция

Дом 4 спальни в Патитири, Греция
Дом 4 спальни
Патитири, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Расположенная между очаровательной гаванью Патитири и живописной старой деревней Хора на ост…
$792,448
Дом 2 спальни в Аликиас, Греция
Дом 2 спальни
Аликиас, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Удивительное поместье на острове Скопелос окружено чистой природой. Скопелос расположен на о…
$314,649
Дом 4 спальни в Скопелос, Греция
Дом 4 спальни
Скопелос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 122 м²
Представляя очаровательный традиционный дом с видом на море на прекрасном острове Скопелос, …
$421,808
Дом 4 спальни в Скопелос, Греция
Дом 4 спальни
Скопелос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 122 м²
Представляя очаровательный традиционный дом с видом на море на прекрасном острове Скопелос, …
$419,532
Дом 2 спальни в Аликиас, Греция
Дом 2 спальни
Аликиас, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Amazing estate in Skopelos island surrounded by pure nature. Skopelos is located in the Spor…
$315,238
Вилла 7 комнат в Ахладиас, Греция
Вилла 7 комнат
Ахладиас, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 640 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 640 кв.м в регионе Спорады. Первый этаж состоит из 4 спал…
$2,34 млн
Вилла 3 комнаты в Скиатос, Греция
Вилла 3 комнаты
Скиатос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 600 м²
Villa for Sale in Skiathos, Greece GOLDEN VISA 250 Presenting an exquisite self-catering…
$292,099
Вилла 10 комнат в Скиатос, Греция
Вилла 10 комнат
Скиатос, Греция
Число комнат 10
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 640 м²
Количество этажей 3
The Villa is situated on the island of Skiathos, Skiathos is located 255 kilometers from Ath…
$2,20 млн
