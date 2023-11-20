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Коттеджи в периферийная единица Спорады, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 2 спальни в Achladias, Греция
Коттедж 2 спальни
Achladias, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€330,000
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Параметры недвижимости в периферийная единица Спорады, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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