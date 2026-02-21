Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Спилион
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Бассейн

Виллы с бассейном в Спилионе, Греция

1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Спилион, Греция
Вилла 6 комнат
Спилион, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЁТСЯ ЕДИНЫЙ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ с 2 Независимыми Апартаментами, Бассейном и Джакузи – С…
$431,555
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
