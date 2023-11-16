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Жильё в Спилион, Греция

1 объект найдено
Дом 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Patsos, Греция
Дом 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Patsos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Patsos is a mountainous traditional settlement, just 24 km from the city of Rethymnon. In th…
€35,000
Realting.com
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