Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Спеце
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Спеце, Греция

Таунхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус 8 спален с furnishings в Спеце, Греция
Таунхаус 8 спален с furnishings
Спеце, Греция
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 155 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Таyнхаус располож…
€1,10 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти