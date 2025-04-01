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Коттеджи с видом на море в Спеце, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 2 комнаты в Спеце, Греция
Коттедж 2 комнаты
Спеце, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ко…
$834,995
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Grekodom Development
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