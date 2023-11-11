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Виллы в Спата, Греция

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4 объекта найдено
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Pikermi, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Pikermi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 360 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
€800,000
Вилла 1 спальня с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Pikermi, Греция
Вилла 1 спальня с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Pikermi, Греция
Комнаты 5
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 800 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,80 млн
Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Pikermi, Греция
Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Pikermi, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 1300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 5 спальных ком…
€1,50 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Pikermi, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Pikermi, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 386 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 386 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€1,20 млн
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