Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Спата
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Спате, Греция

;
Таунхаус Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Таунхаус в Спата, Греция
Таунхаус
Спата, Греция
Количество спален 4
Площадь 169 м²
Продается таунхаус площадью 169 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$279,828
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Спата, Греция
Таунхаус
Спата, Греция
Количество спален 4
Площадь 215 м²
Продается таунхаус площадью 215 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$478,187
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти