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Таунхаусы в Спата, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 4 спальни с furnishings в Pikermi, Греция
Таунхаус 4 спальни с furnishings
Pikermi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 215 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Второй этаж…
€405,000
Таунхаус 4 спальни с видом на город, с furnishings в Pikermi, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на город, с furnishings
Pikermi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 230 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€450,000
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