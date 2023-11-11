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Греция
Земельные участки
Спата
Земельные участки в Спата, Греция
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18 объектов найдено
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Земельные участки
Pikermi, Греция
500 м²
Ref: 1109 - Продается Pikermi Площадь участка 500 кв.м. Цена: 100.000 € Джордж Костакис Ваш…
€100,000
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Земельные участки
Pikermi, Греция
1 075 м²
ID: #GK009 - Rest of Attica, Rafina: FOR SALE plot 1075sm with facade length of 26μm with a …
€220,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Pikermi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. в Аттике. Земельный участок находится в Вост…
€895,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Pikermi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 380 кв.м. в Афинах,в Паллини.Земельный участок находитс…
€400,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Pikermi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 433 кв.м. в Афинах,в Паллини.Естьразрешение на строител…
€475,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Pikermi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 996 кв.м. в Аттике. Участок находится в районеРафина
€430,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Pikermi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Аттике. Участок находится в районе Пикерми
€79,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Pikermi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Аттике. Имеет вид на море, на лес. Есть воз…
€100,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Pikermi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 508 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подве…
€180,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Спата, Греция
1
1
Земельный участок расположен в районе Спата
€110,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Pikermi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 505 кв.м. в Аттике. На территории земельный участок име…
€260,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Pikermi, Греция
1
10 741 м²
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 10741 кв.м. в Аттике. На территории строен…
€3,00 млн
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Pikermi, Греция
1
1
Участок расположен в городке Драфи
€150,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Pikermi, Греция
1
1
Участок расположен в городке Драфи
€150,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Pikermi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2786 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постр…
€260,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Pikermi, Греция
1
1
Земельный участок расположен в районе Спата
€270,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Pikermi, Греция
1
1
Участок расположен в районе Пикерми
€285,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Спата, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 187 кв.м. врайоне Паллини
€130,000
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