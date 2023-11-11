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Коммерческая недвижимость в Спата, Греция

4 объекта найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Pikermi, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Pikermi, Греция
Комнаты 1
Площадь 5 161 м²
Количество этажей 1
Помещение находится в районе Спата. На участке 4.750 кв.м. построено помещение 1.748 кв.м. с…
€5,00 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Спата, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Спата, Греция
Комнаты 1
Площадь 850 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу здание для коммерческого использования, общей площадью в 850 кв.м. в…
€367,000
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Pikermi, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Pikermi, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 010 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу объект недвижимости, предназначенный для коммерческого использования…
€745,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Pikermi, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Pikermi, Греция
Комнаты 1
Площадь 5 400 м²
Количество этажей 1
Предалагается на продажу трехэтажное здание, которое расположено в районе Пикерми. Здание со…
€4,75 млн
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