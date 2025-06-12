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Виллы с видом на горы в Судах, Греция

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1 объект найдено
Вилла 10 комнат в Суда, Греция
Вилла 10 комнат
Суда, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 460 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
$3,69 млн
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