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Земельные участки в Суда, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки в Суда, Греция
Земельные участки
Суда, Греция
Продается земельный участок в Ханье, площадью 2690 кв.м. в недавно развивающемся районе в ра…
€240,000
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Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Суда, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Суда, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 840 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€115,000
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