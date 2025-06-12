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Коттеджи с видом на море в Судах, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 2 комнаты в Суда, Греция
Коттедж 2 комнаты
Суда, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 91 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостино…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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