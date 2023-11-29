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Коттеджи в Суда, Греция

Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Суда, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Суда, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 153 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
€290,000
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Суда, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Суда, Греция
Комнаты 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит. Коттедж имеет у…
€180,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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