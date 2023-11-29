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Коммерческая недвижимость в Суда, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Суда, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Суда, Греция
Комнаты 1
Площадь 548 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес состоящий из 6 квартир и 2 двухуровневых квартир. На первый этаж расположен…
€1,30 млн
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Агентство
Grekodom Development
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