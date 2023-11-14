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Жильё в Скидра, Греция

1 объект найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с bright в Nea Zoi, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с bright
Nea Zoi, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
For Sale -- Residential Froor apartment  -- Athens West: Peristeri - 67 Sq.m., 2 Bedrooms, 1…
€120,000
Realting.com
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