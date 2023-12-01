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Земельные участки в Скопелос, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Myli, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Myli, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2180 кв.м. в регионе Спорады
€85,000
в месяц
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Скопелос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Скопелос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 6400 кв.м. в регионе Спорады. На территори…
€160,000
в месяц
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с furnishings в Скопелос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Скопелос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3500 кв.м. в регионе Спорады. На территории строение, п…
€800,000
в месяц
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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