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Жильё в Skaramangas, Греция

2 объекта найдено
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с кладовой, с bright в Skaramangas, Греция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с кладовой, с bright
Skaramangas, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
For Sale -- Residential Froor apartment  -- Athens West: Chaidari - 115 Sq.m., 3 Bedrooms, 1…
€150,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Skaramangas, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Skaramangas, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 180 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
€285,000
в месяц
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Grekodom Development
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